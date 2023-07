"Eden" con la filiera del florovivaismo Pioggia di milioni per l’innovazione

Sarà finanziato con quasi 19 milioni di euro di contributi del Masaf il contratto di filiera "Eden: efficientamento, ammodernamento e innovazione nel vivaismo nazionale". Il totale degli investimenti sfiora i 37 milioni di euro, considerando anche le risorse che spenderanno direttamente le imprese coinvolte nel progetto. La metà degli investimenti riguarderà imprese florovivaistiche della Toscana. "Un risultato straordinario e assolutamente non scontato, frutto dell’ottimo lavoro svolto – commenta Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia –. Eden è frutto di una grande sinergia di tutto il sistema del network Coldiretti che da Pistoia, Firenze, Roma haconcepito insieme ad aziende ed enti di ricerca di tutta Italia un accordo che è risultato tra i primi della graduatoria nel bando del Ministero". Eden coinvolgerà 13 aziende toscane (pistoiesi in particolare), sei aziende di altre regioni e tre enti di ricerca. Tra i beneficiari indiretti del progetto Distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia, Mefit As, Mercato dei fiori della Toscana. Le aziende vivaistiche toscane coinvolte sono: Arcangeli Giovanni e figlio, Ieri Roberto, Covili Franco, Vivai piante Masetti Sabino, Vivai Piante di Bartolini Alfredo Stefano, Baldacci Società Agricola Semplice, Magazzini Piante, fratelli Andreini Piante, Vivai Leonardo di Frosini Leonardo, Vivai Piante Gieffe, Romiti e Giusti, Giorgio Tesi Vivai, Mondi Plants di Ejlli Edi. "Obiettivo generale di Eden – spiega Ciarrocchi – è quello di contribuire alla qualificazione della filiera vivaistica ornamentale nazionale con un modello aperto di trasferimento delle innovazioni a livello di produzione".