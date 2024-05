Ecomuseo. La grande festa del volontariato

Volontariato e terzo settore a raccolta per la prima Festa delle Associazioni della Montagna Pistoiese, in un pomeriggio che rende omaggio al "fare" portando a esempio alcune esperienze locali presentando risultati e proposte istituzionali che riguardano il mondo dell’associazionismo. Dall’astronomia al mondo dei funghi, dalla letteratura ai compiti di soccorso e protezione civile, dalla cura dell’ambiente alla tutela dei prodotti tipici: ben quarantotto tra associazioni, comitati, pro loco parteciperanno con i loro volontari per far conoscere la loro attività e incontrare i cittadini. La Festa delle Associazioni, organizzata dopo un lungo percorso costruito nei mesi scorsi dall’Ecomuseo, ha l’obiettivo di fare rete, condividere buone pratiche, rafforzare il mondo del terzo settore. Per questo ci sarà uno spazio di approfondimento con molteplici interlocutori del mondo del volontariato pistoiese. L’intento è mettere in stretto contatto le associazioni con le rispettive comunità, per rafforzare lo spirito delle Terre Alte. Prima di due giornate domani, sabato 4 maggio, con inizio alle 15. La sala convegni del Consorzio Mo.To.R.E., sarà aperta a tutti con la proiezione di un video promozionale, realizzato con la collaborazione delle associazioni, poi seminario formativo dedicato a diversi temi che saranno esposti dagli Uffici Commercio comunali, da Anci Toscana, da enti privati no profit, sostenitori locali (Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia), da organizzazioni di volontariato (Cesvot) e da altre realtà (Ecomuseo del Casentino). Si prosegue domenica 5 maggio con inizio alle 10, per proseguire per tutto il pomeriggio fino alle 18: giochi antichi, letteratura in ottava rima, ricamo, cucina, dimostrazioni vecchi mestieri. Punto informativo di Palazzo Achilli 0573.638025.