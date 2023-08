Ecomuseo della Montagna Pistoiese: Incontri, Dimostrazioni e Scoperte delle Tradizioni Locali

Ricco programma di iniziative organizzate dall’Ecomuseo della Montagna pistoiese. Proseguono le escursioni alla Riserva di Campolino: oggi, accompagnati dal reparto carabinieri Biodiversità di Pistoia, dalle 9 alle 15, i partecipanti potranno visitare la riserva naturale per osservare sia specie caratteristiche, come l’abete rosso, sia specie rare, come alcuni tipi di piantecarnivore. Al termine della passeggiata, visita guidata all’Orto Botanico Forestale di Abetone insieme alla curatrice Elena Micheluzzi. Il costo è di dieci a persona e la prenotazione è obbligatoria. Il pomeriggio continua:

alle 17.30 presso la Biblioteca Comunale F. Martini (Taviano - Sambuca Pistoiese) Claudio Coppi, autore del libro "Natura medica. Passato e futuro della medicina popolare", intratterrà il pubblico con l’incontro "La medicina popolare fra vecchie credenze e nuove scoperte", raccontando di come l’uomo, per secoli, ha cercato di sfruttare le proprietà curative delle piante del proprio territorio. Modera l’incontro la consigliera del comune di Sambuca Pistoiese, Marina Stocchi. Ingresso libero. Continuano anche "I venerdì di Rivoreta!". Dopo aver imparato a fare il bucato con la cenere, venerdì 4 agosto alle ore 16, l’Associazione Museo della Gente coinvolgerà i partecipanti nella dimostrazione di come si filava la lana. Ingresso a offerta libera. Sabato 5 e domenica 6 agosto, dalle 9.30 alle 18, un esclusivo appuntamento per grandi e piccini! L’Ecomuseo, lo staff e il Comitato scientifico dell’Orto Botanico Forestale di Abetone vi invitano a mettervi alla prova con il concorso di disegno naturalistico "Arte in Orto". All’interno dell’Orto, i partecipanti potranno scegliere un soggetto da dipingere e realizzarlo con la tecnica che preferiscono.

Domenica 6 agosto alle ore 17 una commissione di esperti naturalisti e di arte decreterà i vincitori, alla presenza del sindaco Marcello Danti, e i migliori disegni saranno esposti.