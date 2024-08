Ecco una nuova area gioco a Gello: "Investimento da 148mila euro"

Un nuovo spazio in arrivo entro la fine di settembre e sarà frutto di progetto di riqualificazione dell’area giochi che è stato avviato dall’amministrazione comunale nel giardino di Gello. Nei giorni scorsi – spiega una nota – è stato completato e aperto al pubblico un primo lotto di interventi, che ha visto l’installazione di un’altalena combinata, un trampolino elastico e una fune di equilibrio, tutti posati su una pavimentazione antitrauma.

Entro la fine di settembre, i vecchi giochi ancora presenti nel parco verranno tolti e si procederà con il completamento dell’area, installando ulteriori tre nuove attrezzature, per ampliare le possibilità di divertimento. Arriverà una teleferica doppia, un gioco di rotazione e una struttura combinata per bambini in età prescolare. Situato all’interno del comparto residenziale compreso tra via Ciuti, via di Brandeglio e via di Sarripoli, questo spazio verde è dunque in via di ammodernamento per confermarsi un luogo di svago e socializzazione per i più piccoli grazie alla collocazione di nuovi giochi, più sicuri, funzionali e accessibili a tutti. L’amministrazione comunale ha investito nel progetto 148mila euro, con l’obiettivo di rinnovare le attrezzature e stimolare l’aspetto inclusivo. "Con quello di Gello, sono stati riqualificati una gran parte dei parchi attrezzati del comune – spiega Alessio Bartolomei, assessore al verde –. Il lavoro in questa area ha visto la realizzazione di un primo lotto, già accessibile e pronto ad accogliere i bambini, e continuerà con uno stralcio successivo, i cui lavori saranno eseguiti a breve con l’installazione di ulteriori giochi".

Prosegue, dunque, il graduale processo di riqualificazione delle aree giochi presenti sul territorio comunale che nel tempo, attraverso la fornitura di nuove attrezzature e della pavimentazione antitrauma, consente di restituire alla città spazi a verde polifunzionali, in grado di rispondere alle esigenze di un’ampia fascia di utenza. Nello specifico, poi, il giardino di Gello si conferma un presidio di socialità e aggregazione per tutti gli abitanti della zona, soprattutto i più piccoli.