Ecco ’Storia&storie’. Lezioni, dialoghi e teatro

PISTOIA

Contenere lo "schiacciamento" del presente analizzando e riflettendo sul senso della storia e delle storie. E farlo rivolgendosi a un pubblico misto, composto da studenti e appassionati. È alla sua seconda edizione "Storia&storie", iniziativa di public history organizzata dal Cissa di Pistoia (Centro Italiano Studi di Storia e d’arte), con il patrocinio dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e l’organizzazione scientifica di Giampaolo Francesconi, Salvatore Sansone e Alessando Vanoli. La rassegna si svolge su tre giorni, oggi (giovedì), domani (venerdì) e sabato in diversi luoghi, a partire dal cittadino liceo scientifico Amedeo di Savoia.

"Per questa seconda edizione – fanno sapere dall’organizzazione - si è scelto di affrontare con lezioni, dialoghi e spettacoli teatrali la questione dei rapporti fra verità storica e finzione letteraria. Si tratta di un tema cruciale quello delle relazioni fra il vero, il falso e il finto che ha caratterizzato la cultura occidentale e ha attirato l’attenzione di storici, poeti e romanzieri sin dal mondo antico. Tutto è racconto. Le nostre vite e le nostre società sono intrise di narrazioni: si tratta di stabilire, allora, quale sia lo statuto della verità, delle sue moltiplicazioni e delle sue alterazioni".

Si inizia oggi alle 11 con lezione di Tommaso di Carpegna Falconieri e si prosegue alle 17.30 al Saloncino di Palazzo de’ Rossi con Giampaolo Francesconi in dialogo con Alessandro Vanoli su "Cosa rimane della storia?".

I lavori riprendono domani alle 9 allo Scientifico con Francesca Roversi Monaco su "Cavalieri e principesse? Medioevo per ragazzi fra letteratura e storia" per poi continuare alle 17 ancora a Palazzo de’ Rossi in un dialogo tra Vanoli e Giusto Traina sul tema "Raccontare i mondi antichi nel XXI secolo" e alle 21.15, stesso luogo, con la mise en espace di Archivio Zeta, "Vita e destino di un quadro. La Madonna Sistina di Raffaello attraverso la storia". Sabato al Liceo Forteguerri (ore 11) Imma Eramo propone agli studenti il tema "Come si deve raccontare la storia?" Lo strano caso di Crepereio Calpurniano e dei suoi sodali", alle 18.30 alla libreria Lo Spazio dialogo a due tra Salvatore Sansone e Amedeo Feniello su "La calda notte di Lombard Street. Londra 1379" e alle 21.15 chiusura a Palazzo de’ Rossi con la lezione di Alessandro Vanoli e Salvatore Sansone sul tema "Confini. Un viaggio tra i luoghi che separano il mondo".