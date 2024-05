Ecco la Casa della salute di Montale. Cup, medici di famiglia e infermieri

È stata aperta ed è già in funzione la nuova Casa della Salute di Montale in via IV Novembre, nei pressi della piazza, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’Asl Toscana Centro. All’interno della struttura sono presenti tutti i servizi a carattere sanitario, socio-sanitario e di tipo amministrativo. Al piano terra si trova, in uno spazio risistemato grazie all’intervento di ristrutturazione, il Centro Unico di Prenotazione (Cup) per la prenotazioni di esami e visite e per le pratiche di anagrafe sanitaria. Sempre al piano terra, acccessibile direttamente da via IV Novembre, si trova anche l’ambulatorio infermieristico al quale si affianca anche un servizio domiciliare svolto dagli Infermieri di Famiglia e Comunità. Sullo stesso piano ha la propria sede anche l’assistente sociale e quindi il primo punto di accesso della popolazione ai servizi sociali. Al primo piano sono stati collocati gli Ambulatori di sei medici di Medicina Generale riuniti da tempo nel gruppo "Medici insieme Montale". L’attività dei medici si svolge dal lunedì al venerdì dale ore 8 alle ore 19.

L’Asl fa sapere che nella Casa della Salute di Montale sarà progressivamente implementata anche l’attività specialistica con la presenza del consultorio ostetrico- ginecologico e con medici specialisti soprattutto per la presa in carico delle patologie croniche. La Casa della Salute di Montale, opera con il coordinamento della dottoressa Silvia Mantero, direttore della zona/distretto di Pistoia e del dottor Daniele Mannelli, direttore del Dipartimento rete sanitaria territorial. La nuova struttutra si colloca nel panorama dell’offerta dei servizi socio-sanitari ai cittadini e in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 77/22, che stabilisce la definizione di modelli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale e diventerà presto Casa di Comunità, secondo il modello organizzativo più avanzato dei servizi socio-sanitari territoriali.

Il Direttore Generale dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari ha ringraziato tutto il personale per l’impegno nella realizzazione e l’allestimento della struttura. L’investimento è stato di oltre 300mila euro e gli interventi strutturali sono stati coordinati dalla geometra Elisa Fallani, dell’ area tecnica pistoiese. La ristrutturazione è stata molto travagliata e ha avuto tempi molto lunghi. Il cantiere fu aperto per la prima volta nell’aprile del 2021, ma la ditta aggiudicatrice rinunciò e l’Asl ha dovuto rifare la gara per ben due volte perchè le ditte partecipanti alla seconda gara furono escluse per mancanza o non idoneità della documentazione. La terza e definitiva gara è stata vinta dalla ditta Antonio Lauria di Grosseto che ha eseguito l’intervento.

Giacomo Bini