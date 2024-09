Ecco il raddoppio ferroviario. Concluso l’intervento estivo . Un ampliamento del servizio

Il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio è realtà. Si sono conclusi i lavori avviati sabato 13 luglio da Rete Ferroviaria Italiana che ne da notizia. Al completamento dei lavori, il raddoppio della linea garantirà una migliore regolarità dell’esercizio ferroviario con un ampliamento del servizio offerto.

I cantieri hanno interessato il Comune di Serravalle Pistoiese dove sono state realizzate le seguenti opere: i piazzali di emergenza ed i relativi impianti di sicurezza della nuova galleria. È stata aperta al traffico la nuova viabilità stradale sostitutiva del passaggio a livello di via Quattro Querci nel comune di Serravalle Pistoiese, con l’attivazione delle nuove opere idrauliche connesse. Oltre alla realizzazione delle barriere antirumore, attività che si è svolta anche a Pieve a Nievole.

Nel Comune di Montecatini – spiega una nota di Rfi – sì è lavorato al completamento dell’assetto definitivo dei binari, nonché degli impianti di sicurezza e trazione elettrica nella stazione di Montecatini Terme per l’allaccio del raddoppio. Durante l’interruzione i tecnici hanno inoltre realizzato i nuovi tratti dell’armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, sicurezza e segnalamento del nuovo binario, oltre alle opere idrauliche e stradali connesse. Per i lavori è stata in funzione una vera e propria task force.

Sono state circa 250 le maestranze di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate durante l’interruzione con 120 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.