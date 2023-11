Ecco due nuovi defibrillatori. Grazie a "Regalami un sorriso"

Doppio impegno in Provincia per il comitato promotore dell’ Ultramarathon Pistoia Abetone che dopo la riunione del mattino, che ha dato ufficialmente il via alla 47esima edizione della competizione sportiva, ha proseguito con la celebrazione di un’importante donazione. L’associazione Silvano Fedi insieme alla Ets "Regalami un sorriso" Onlus, che gestisce e distribuisce le immagini della gara, hanno dato alla ProLoco de Le Piastre e alla cooperativa Don Antonio Tesi di Chiazzano due defibrillatori, donati grazie al contributo dei partecipanti all’edizione 2023 della Pistoia Abetone. "Questo regalo è per noi molto importante – ha detto Cinzia Sebastiano, presidente della Pro Loco de Le Piastre – collocheremo i defibrillatori in luoghi ben visibili e ben accessibili in caso d’emergenza. Siamo felici che l’associazione Silvano Fedi abbia scelto di donare a noi questo dispositivo di sicurezza, pur sapendo quanto piccolo sia il nostro territorio". Soddisfatto della collaborazione anche Guido Amerini, della Silvano Fedi: "Abbiamo scelto queste due realtà non solo per una valutazione di copertura territoriale ma anche per la grande collaborazione che da sempre le due associazioni forniscono al progetto della Pistoia Abetone". Nell’occasione anche il presidente della Provincia Luca Marmo ha sottolineato l’importanza di allargare la copertura delle zone con presidi salvavita.

Arianna Fisicaro