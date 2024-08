E’ pistoiese la collezione per Milano Fashion Week

La sua passione è nata quando da piccolo sua madre lo portava con sé nel negozio di un’amica sarta, e lui, bambino, giocava a cucire scampoli di tessuti. Oggi quel gioco è diventato studio, e il suo sogno è che un giorno si trasformi in un mestiere. La storia è quella di Luca Buratti, 25 anni, originario di Pietrasanta, che frequenta la scuola Modartech di Pontedera e che grazie ad una collezione interamente realizzata a Pistoia, nel negozio di sartoria di Merita Kapaj, ad ottobre parteciperà ad uno dei più prestigiosi eventi di moda in Italia, la Milano Fashion Week, in un appuntamento dedicato ai giovani studenti esordienti nel campo della moda, il "Fashion Graduate Italia". Ventisei outfit uomo, capi spalla, pantaloni e camicie, realizzati con tessuti pregiati: seta, viscosa e fibra di loto, totalmente naturale e sostenibile.

"In un epoca in cui il mercato predilige il fast fashion, creatività e sartorialità sono la ricerca su cui dobbiamo concentrarci – spiega Luca Buratti – in Italia c’è una importante tradizione e Milano sarà un appuntamento di alto livello. La commissione che mi ha selezionato ha premiato la mia creatività, ma l’apporto del negozio di sartoria pistoiese di Merita è stato fondamentale. Le sarte professioniste che creano da zero sono una rarità oggi. Per lo più, esistono moltissimi negozi che si dedicano alle riparazioni, ma non alla realizzazione di capi di nicchia. Merita è una delle poche di così alto livello".

Ovviamente ci sarà anche Merita Kapaj, albanese da anni ormai a Pistoia, all’evento che si terrà ad ottobre a Milano.

"E’ stato un lavoro impegnativo – spiega la sarta – ci sono voluti oltre due mesi per realizzare l’intera collezione, ma è stata una sfida che ho voluto accettare, perché credo nel talento dei giovani e nell’importanza di dare loro un sostegno perché questo talento possa emergere. La collezione si fonda sull’importanza della manualità, il fatto a mano Made in Italy vero e proprio, avendo un occhio di riguardo ai materiali sostenibili e naturali. Gli accessori della collezione sono in pelle e completamente cuciti a mano, con l’utilizzo di aghi e filo cerato, una tecnica quasi scomparsa ma che oggigiorno ha un valore artigianale altissimo".

Martina Vacca