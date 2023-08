È morto Lavini, storico autista degli autobus di Pistoia e grande sportivo

Si è spento ieri, all’età di 75 anni e dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto per parecchio tempo, Graziano Lavini, per una vita intera chiamato a guidare gli autobus del Copit. Inquadrato, come si dice in gergo, come "autista di riserva", veniva dirottato nei vari compartimenti sul territorio quando c’era bisogno di sostituire colleghi che erano assenti per i più svariati motivi e, soprattutto, era presenza fissa nella sezione noleggio: con lui alla guida tantissime le gite scolastiche e le uscite domenicali di associazioni e comitive, le trasferte al seguito delle squadre sportive della città – calcio e basket – rimanendo prettamente in Italia ma girando anche mezza Europa. Come detto, conviveva con la sua malattia oramai da anni riuscendo a fare una vita normale: negli ultimi giorni, però, il ricovero a Careggi per alcune complicazioni e poi il decesso. "È stato un vero compagno di viaggio – ricorda con affetto Igli Zannerini, suo collega al Copit per decenni – facevamo parte degli "autisti di riserva" e quindi eravamo sempre pronti a muoverci sul territorio".

"E, poi, quando c’era da partire con le comitive e le gite facendo tante esperienze insieme – aggiunge ancora nel suo ricordo commosso Igli –: del resto, quando stai fuori con una persona anche per dieci giorni, o ci litighi o ci diventi amico e così è stato per noi. Una persona con la battuta sempre pronta e sorridente: mi mancherà tanto".

La salma di Lavini è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia da ieri pomeriggio: il funerale si terrà domani alle ore 10, sempre in via del Can Bianco. Sarà l’occasione per molti per dare l’ultimo saluto ad un "grande uomo".

