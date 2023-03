È l’Euroristorazione il nuovo gestore del servizio mensa nelle scuole

Nuovo gestore per la mensa scolastica comunale di Agliana. A seguito della gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica si è aggiudicata la gestione Euroristorazione, ditta del Nord Italia che sta espandendo le sue attività anche nelle nostre zone. "Da gennaio - informa l’assessore alla scuola Giulia Fondi - nel comune di Agliana abbiamo la nuova ditta che gestisce la mensa, ovvero Euroristorazione, che dopo essersi aggiudicato il bando di Pistoia è arrivata anche da noi con un’ottima offerta tecnica. Da gennaio con l’avvento della nuova ditta - spiega l’assessore - sono stati effettuati numerosi controlli dalla sottoscritta, dalla commissione mensa, dall’ufficio scuola e dal dottor Edoardo Banchi nutrizionista del Comune anche per quest’anno. Nel mese di febbraio - riferisce ancora Fondi - abbiamo fatto anche un sopralluogo al centro cottura di Euroristorazione, che si trova nel Comune di Quarrata, dove abbiamo potuto visionare l’eccellente catena di montaggio che porta alla produzione dei pasti per le scuole aglianesi".

"Il sopralluogo è stato molto soddisfacente – commenta l’assessore alla scuola - e tutte le richieste inerenti al menù avanzate dal comune di Agliana sono state accolte con grande favore da Euroristorazione. La scorsa settimana - racconta Giulia Fondi - abbiamo anche provato ad effettuare un’inversione del primo piatto con il secondo piatto. Abbiamo servito prima la carne o il pesce con le verdure e poi dopo la pasta. Questo per incentivare i bambini ad assaggiare maggiormente le pietanze che vengono servite alla mensa". Il lavoro del nutrizionista continua anche sull’educazione alimentare: incontri con le famiglie ma anche con tutto il personale scolastico. "Nonostante arrivino ancora alcune segnalazioni circa le pietanze più o meno gradite dai bambini - conclude Fondi -, sono contenta di come sta lavorando l’ufficio scuola".

Piera Salvi