E’ il compleanno dell’imprevedibile Elio Capecchi. Sarà una festa concerto con la sua Orkestraccia

Esplosivo, imprevedibile, travolgente, eclettico: con un nome e un cognome, Elio Capecchi. È dedicata interamente a lui la serata del Santomato Live Club di stasera, giovedì 18 aprile, organizzata per festeggiare la ricorrenza di un compleanno tondo, quello dei sessant’anni. Ad accompagnare Elio ci sarà la super-band de L’Orkestraccia. Il tutto è pensato per offrire al pubblico una serata divertentecon la colonna sonora di un sognatore pistoiese. Un incontro con gli amici e il pubblico che da tempo seguono Elio e la sua band formata, per l’occasione da ben otto elementi: Leo Ricotti (chitarre), Jacopo Ciani (violino), Tommy Iacoviello (trombettista ), Enzo Panichi (batteria), Andrea Marianelli ( contrabbasso e basso elettrico), il cubano Jordi Roldan ( percussioni e voce), Davide Biagini (tastiere), Margò Cavaciocchi (corista) e con la partecipazione di molti ospiti a sorpresa. L’appuntamento a partire dalle 22. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20 da una cena a buffet. Il costo della cena con spettacolo è di 25 euro, mentre l’ingresso allo spettacolo è di 16 euro (con una consumazione compresa). L’organizzazione ringrazia di cuore il direttore artistico del Club, Tony De Angelis, il suo staff al completo, dal Sottopalco Service, audio, luci, video, arrivando allo staff di cucina e bar, alla sicurezza e alla fotografia. La settimana del Santomato prosegue domani con la Treves Blues Band, esclusiva per la Toscana, in uno spettacolo che rende onore a cinquant’anni in blues; sabato 20 aprile serata Radio Mitology con dj Enrico Tagliaferri e il vocalist Barsa Mc, in una proposta disco anni Settanta e Ottanta. Prenotazioni ai numeri 333.4657051, 345.6168318 o 0573.760747.