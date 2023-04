E il Brasile ricorda i "suoi" caduti Cerimonia al Cimitero monumentale

Per non dimenticare. Domani, lunedì 24 aprile, alle 11, al Cimitero Monumentale Brasiliano di San Rocco, commemorazione delle truppe brasiliane che, dopo aspri combattimenti, liberarono Montese, aprendo così la via verso la Valle del Panaro e di conseguenza il Nord Italia alle truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia, da sempre attesa, partecipata e sentita, saranno presenti l’ambasciatore brasiliano in Italia Helio Vitor Ramos e l’addetto militare colonnello Sergio de Oliveira, oltre ad altre autorità civili e militari. Parteciperà alla manifestazione anche una delegazione di turisti appositamente arrivata dal Brasile. Sempre domani, alle 8.30, tutti i partecipanti renderanno omaggio alla Stele, monumento eretto in Piazza della Resistenza. Inaugurata nel 2021, la Stele è dedicata a tutte le infermiere brasiliane, in particolar modo alla memoria di coloro che lavorarono a Pistoia nel 16° Ospedale di Evacuazione, allestito proprio in quella che sarebbe divenuta Piazza della Resistenza. E’ di questi giorni la notizia che, purtroppo, è morta l’ultima delle infermiere che si prodigarono nel nostro Paese. La Stele fu eretta per la forte volontà e la collaborazione tra l’ambasciata brasiliana in Italia (colonnello Santos, capitano Caneschi) e l’associazione Linea Gotica di Pistoia di Franceschi e Ribeiro. Tra gli ospiti presenti alle visite, anche il generale di divisione Rosty, il generale Bri, il capo del Dipartimento di Storia e Cultura dell’Esercito brasiliano Sibinel, i colonnelli Rosty e Souza Filho. Ricordiamo che al termine della Seconda Guerra Mondiale i corpi di 462 soldati e ufficiali brasiliani caduti furono tumulati a Pistoia. Nel 1960, il governo brasiliano decise di riportare in patria le spoglie dei caduti che furono tumulati a Rio de Janeiro, allora capitale federale, nel Monumento nazionale ai caduti della II Guerra Mondiale, realizzato nel parco Eduardo Gomes nel quartiere di Flamengo.

Ricordiamo che martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, alle 11, in piazza della Resistenza si svolgerà la cerimonia al Monumento dei Caduti con la deposizione di una corona di fiori. Saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi, il prefetto Licia Donatella Messina e il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli. Al circolo Arci di Bonelle, dalle 9, festa dell’Anpi, con la quarantasettesima Maratonina del Partigiano. Alle 15.30 Omaggio a Modesta Rossi nell’omonima piazza a Bonelle. Alle 16, a Montechiaro, al cippo, sarà ricordato Silvano Fedi.

Gianluca Barni