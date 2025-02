È fuori pericolo l’operaio ferito. L’azienda: "Faremo controlli"

Sono in via di miglioramento le condizioni dell’operaio di trent’anni, colpito da un cavo di acciaio lunedì pomeriggio, mentre stava lavorando nella sede della Idb, azienda produttrice di prefabbricati, a Ponte Buggianese. L’uomo, in un primo tempo era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dopo i primi accertamenti non è risultato più in pericolo di vita. Subito dopo l’incidente, sul posto sono giunti gli operatori dell’ufficio sicurezza sui luoghi di lavoro per avviare una procedura di accertamento volta a rilevare le cause effettive dell’incidente. Gli elementi per l’indagine sono stati raccolti in modo molto accurato fino a tardi. L’episodio, il secondo incidente sul lavoro che avviene quest’anno in Valdinievole, dopo quello avvenuto a Veneri in cui un uomo ha perso la vita, ha destato forte preoccupazione in tutta la Valdinievole. Renato Della Bella, direttore generale di Idb che ha sede centrale nel Veronese, esprime il suo dispiacere per quanto avvenuto e ribadisce l’impegno per garantire la sicurezza del personale.

"L’azienda – sottolinea – è sempre molto attenta alla tematica della sicurezza nei suoi stabilimenti. Purtroppo nel nostro stabilimento di Ponte Buggianese è accaduto questo infortunio a un nostro dipendente a cui esprimiamo la massima solidarietà. Questo episodio sarà per la nostra azienda ulteriore stimolo per migliorare la sicurezza dei dipendenti e delle squadre che lavorano in subappalto".

Da. B.