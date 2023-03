E Del Fante plaude all’arrivo di Schlein

"Finalmente Elly Schlein è la segretaria del Pd. Una partita che sembrava impossibile e invece è stata vinta in modo netto". Così commenta l’elezione di Schlein Guido Del Fante, ex segretario del Pd aglianese, rimasto fuori dal partito dal 2015 al 2019 e per le primarie attivo nel comitato per Elly. "Siamo stati il primo comitato nato nella nostra provincia, la mozione Schlein ad Agliana ha ottenuto il 76%, portandoci tra i comuni dove Elly ha preso più voti. Questa nuova ondata di partecipazione - rileva Del Fante - ha riportato verso la loro casa coloro che se ne sono andati negli anni, non rinnovando la tessera e non votando più il partito in cui credevano. Era il 2013 quando ho conosciuto Elly Schlein per le primarie del Pd. Sostenevamo Giuseppe Civati, portando temi che oggi abbiamo riportato con più forza in questa campagna. Da quel momento ho sempre visto in lei un percorso coerente, lineare, naturale. L’elettorato ha dato un messaggio chiaro, chiedendo di accantonare le lotte intestine e tornare a rappresentare le istanze della base, parlare con e per le fasce più deboli". Ora l’auspicio di "un partito più attento a tutte le zone della regione". Piera Salvi