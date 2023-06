È bagarre sull’Aglianese Il sindaco replica al patron "I campi? Un pretesto..."

"Ho la sensazione che si stia cercando un pretesto dopo l’altro per sviare le responsabilità e mascherare ben altri problemi gestionali che ormai stanno venendo alla luce". Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Agliana Luca Benesperi alle dichiarazioni del presidente dell’Aglianese Angelo Perriello che, in un’intervista a La Nazione, aveva riproposto il problema del campo di gioco del Bellucci e della gestione degli impianti, alludendo nuovamente alla possibilità che l’Aglianese possa andare a cercare stadio e spazi per gli allenamenti fuori da Agliana. "Quando l’attuale proprietà è arrivata ad Agliana era già in essere la gestione degli impianti da parte di Asd Olmi – fa presente il sindaco – quindi era a conoscenza delle modalità di accesso ai campi sportivi, con relativi costi, e dei progetti che l’Amministrazione stava, e sta, portando avanti sull’area. Fatico a credere, quindi, che sia questa la vera ragione delle difficoltà della società". A questo punto il primo cittadino affonda la stoccata più dura nei riguardi del presidente del club.

"Mi auguro che la squadra del paese, con i suoi gloriosi 100 anni di storia, non sia trattata dal Presidente come l’ennesimo taxi su cui salire per poi scendere subito dopo". In effetti il 2023 è l’anno del centenario dell’Aglianese, ma il clima che si respira non è affatto di festa, a giudicare dal botta e risposta tra il proprietario del club e il sindaco di Agliana. I rapporti tra l’Amministrazione e la nuova proprietà erano partiti in modo positivo all’inizio della stagione ma dopo l’ultima giornata, dopo la denuncia del presidente Perriello sulla situazione degli impianti, si sono rapidamente deteriorati. Il sindaco Benesperi ribadisce comunque la sua disponibilità al dialogo e alla collaborazione. "Da parte mia – afferma – ribadisco quanto già detto varie volte e messo nero su bianco in una pec inviata alla società 15 giorni fa: sono disposto a sedermi intorno a un tavolo, anche insieme al gestore, al fine di trovare la soluzione migliore per il bene dell’Aglianese. I lavori sul manto erboso del Bellucci – conclude – inizieranno l’ultima settimana di giugno affinché il terreno di gioco sia in perfette condizioni per l’inizio del campionato".

Porte aperte dunque, da parte del sindaco, per la ricerca di un’intesa con l’Aglianese sugli impianti, ma Benesperi avverte che "nel caso in cui anche questo tentativo non andasse a buon fine certamente non dipenderà dalla scarsa volontà dell’Amministrazione di trovare una quadra e metteremo, pertanto, lo stadio a completa disposizione delle giovanili. vero futuro dello sport". Con queste parole il sindaco rilancia la palla nel campo del club neroverde.

Giacomo Bini