E anche oggi, una raffica di eventi green

La giornata conclusiva di "Un Altro Parco in Città" – oggi, tutto il giorno – sarà tutta in chiave green e metterà a fuoco argomenti di grande importanza e interesse: il clima che sta incessantemente cambiando, la necessità di attivarsi per sconfiggere il calore, un focus su temi di scienza e politica internazionale e uno sulla medicina applicata in cucina. Tanti gli appuntamenti. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 continueranno le attività di prevenzione al seno con un’unità mobile, a cura dell’Usl Pistoia, Ispro e Fro Fondazione Radioterapia Oncologica. Dalle 10 alle 12 "Naturart Kids", un evento dedicato ai più piccoli. L’appuntamento sarà condotto da Giulia Nannini, con interventi istituzionali e laboratori didattici gratuiti per bambini. Dalle 16 alle 16,45 il talk di Mauro Garofalo, a cura di Climate Fiction Days, sarà accompagnato dalle letture dell’attrice Miriam Gregorio, che reciterà brani dell’ultimo libro di Garofalo. Dalle 17 alle 17,45 ci sarà una discussione sul tema "Sconfiggere il calore: l’impatto del verde urbano sul clima cittadino". Dalle 18 alle 18,45 sarà presentato il libro "Ragione di Stato, Ragione di Scienza" in un talk che esplorerà il complesso rapporto tra scienza e politica internazionale, con Giacomo Destro e moderato da Viola Bachini. Dalle 19 alle 19,45 si terrà un talk con la dottoressa Giulia Ciccarelli sul tema "Medicina in cucina". A legare il tutto, il verde e le piante che la domenica rivestiranno, oltre che La Sala e piazza del Duomo, anche piazza Spirito Santo, dove si alterneranno attività sportive e iniziative di associazioni e aziende locali.