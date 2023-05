Due Daspo per i tifosi carpigiani Interdizioni di uno e cinque anni

Due Daspo sono stati notificati ieri 15 maggio dal questore della provincia di Pistoia Olimpia Abbate, a due tifosi del Carpi rispettivamente di 28 e 32 anni, in relazione ai fatti accaduti in occasione dell’incontro si calcio tra Pistoiese e Carpi del 19 febbraio 2023. In particolare, prima del fischio d’inizio, un tifoso della squadra carpigiana tentava il furto di una sciarpa ad un tifoso della pistoiese che stava passaggiando nei pressi dello stadio; alla luce del fatto, solo il celere intervento degli agenti ha evitato il degenerare della situazione. Successivamente durante lo svolgersi dell’incontro, nel settore dello stadio dedicato agli ospiti, erano stati accesi alcuni fumogeni. Dopo le indagini svolte dagli uomini della Digos, che hanno permesso una completa ricostruzione dei fatti è stato accertato che il tifoso carpigiano responsabile del reato di tentato furto era già destinatario di analoghi provvedimenti. Ai due supporters è stato dunque vietato l’accesso allo stadio rispettivamente per 1 e 5 anni.