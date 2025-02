Due consulenti assicurativi. Un addetto amministrativo

Agenzia assicurativa ricerca due consulenti assicurativo - finanziari per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti della Montagna Pistoiese. Richiesto diploma di scuola secondaria superiore. Viene offerto contratto di collaborazione iniziale volto a valutare il successivo percorso per arrivare all’assunzione a tempo indeterminato. Prevista retribuzione provvigionale con minimo garantito di 800 euro mensili. Necessari patente B e automuniti. In caso di interesse all’offerta è necessario scrivere un’email a [email protected].

Supernova Srl di Pistoia ricerca una figura da inserire in organico come responsabile amministrativo e contabile finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Contratto di lavoro: tempo pieno per iniziali 6 mesi contratto. Candidature entro fine febbraio a [email protected]