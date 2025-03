Due case saccheggiate. I ladri approfittano di poche ore d’assenza. Rubati soldi e gioielli

Tre abitazioni prese di mira dai ladri, lunedì 24 febbraio, in poche ore e in tre diverse zone. In due case i malviventi sono entrati danneggiando infissi, mettendo tutto a soqquadro e portando via oggetti preziosi e soldi. Un colpo non è andato a segno. "Eravamo fuori casa dalle 19.30 alle 21 – racconta una delle vittime, residente in via Don Sottili –. Al rientro abbiamo trovato la persiana di una porta finestra spaccata e il vetro sfondato. In casa tutto era stato rovistato: vestiti, biancheria, mobili. Ci hanno rubato soldi e oro".

Nella stessa fascia oraria i ladri sono entrati anche in una casa di via Serragliolo. "Siamo tornati verso le 20.45 – racconta la seconda vittima –. Ci eravamo assentati per poco tempo e, presumibilmente, hanno agito in pochi minuti, dalle 20.20 alle 20.40. Sono entrati in casa danneggiando una porta finestra al piano terra. Abbiamo trovato l’allarme disinserito, tutti i cassetti dei mobili aperti. Hanno rubato tutti i gioielli che erano in casa".

Non è, invece, riuscito il tentato furto avvenuto tra le 18 e le 18.30 in via Goldoni. "Sono tornato a casa e sono andato in bagno – racconta un uomo –. Ho sentito dei rumori, ma non pensavo ai ladri. Me ne sono reso conto dopo, quando ho acceso la luce in un’altra stanza. Una scala che avevo in garage era appoggiata al terrazzo e sul posto c’era un oggetto in argilla, probabilmente quello che avrebbero usato per spaccare il vetro. Questa volta forse si sono messi in fuga perché hanno capito che c’era qualcuno in casa, ma ho già subito un furto nel giugno 2024".

Episodi che mettono in allarme, sui social e con il passa parola le notizie si diffondono e si viene a sapere di altri furti avvenuti di recente nella zona di San Piero. "Da noi hanno rubato oggetti preziosi circa un mese fa, verso le 19, rovistando tutta la casa", racconta una donna. "In casa mia entrarono da una finestra qualche mese fa, di mattina fa verso le 9.30 – racconta un’altra vittima –. Misero a soqquadro la casa e rubarono oro, profumi e prodotti alimentari".

Oltre allo spavento, il danno economico e la perdita di oggetti di valore affettivo, nelle persone resta tanta paura, la rabbia per l’impotenza di fronte a questi atti e anche la terribile sensazione della propria intimità violata che sconvolge a livello psicologico. Le persone chiedono più controlli, con l’auspicio che le denunce fatte ai carabinieri e la videosorveglianza, dove è presente, possano aiutare a individuare i responsabili.

Piera Salvi