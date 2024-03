Dramma ad Agliana. Terribile schianto sotto la pioggia. Muore ventinovenne

Un ventinovenne di Quarrata ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto ieri sera alle 21.30 circa ad Agliana, nei pressi del supermercato Md, in via De Gasperi. La vittima giovane vittima è Ivan Niccolai, nato nel 1995. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto che stava guidando, finendo fuori strada, in un fosso adiacente a un vivaio che si trova dalla parte opposta all’ingresso del supermercato. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Agliana, ma purtroppo la squadra dei soccorritori non ha potuto fare niente per salvarlo, avendo trovato il giovane già senza vita. Il ragazzo era intrappolato nell’auto, che si presentava notevolmente danneggiata nella parte anteriore ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il corpo incastrato nell’abitacolo. Un’operazione piuttosto complicata, da quanto appreso. Secondo quanto riportato non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, quindi restano da accertare le cause di questo drammatico incidente, che ha stroncato una giovane vita in una domenica sera piovosa. In via De Gasperi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agliana per i rilievi del caso, che potranno fare luce sulle cause di questa tragica vicenda, che ha distrutto ancora una volta la vita di un giovane, l’ennesima vittima della strada.

Via De Gasperi è un breve tratto di strada che dalla rotatoria sulla Statale 719 (più conosciuta come superstrada Pistoia-Prato) si collega alla zona industriale Settola, a sud della Statale e vicina al confine con Pistoia. Sulle strade di Agliana, in base all’ultimo report della polizia municipale, negli ultimi due anni non c’erano stati incidenti mortali e risultavano in calo quelli con feriti. Purtroppo non è così per il 2024 che, con la morte di Ivan Niccolai, registra già una giovane vittima.

Piera Salvi