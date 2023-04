Doppio appuntamento per gli studenti pistoiesi Al Teatro Bolognini arriva "RO.SA", esercizi di stile

Ultimo imperdibile appuntamento per la sezione di Teatro Ragazzi dei Teatri di Pistoia che domani e martedì (sessione mattutina delle 10.15) al teatro Bolognini ospita "R.OSA. 10 Esercizi per nuovi virtuosismi" di Silvia Gribaudi con Claudia Marsicano, attrice e regista vincitrice del Premio Ubu 2017. Prodotto da Associazione Culturale Zebra, La Corte Ospitale, Silvia Gribaudi Performing Arts con Santarcangelo Festival, vedrà la partecipazione di oltre 350 studenti e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. "R.OSA" è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio "informale" nella relazione con il pubblico, ispirandosi alle immagini di Botero, al mondo anni ‘80 di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione.

"R.OSA" è un‘esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite. "R.OSA" è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità. Il biglietto ha un costo di 7 euro (studenti), docenti ingresso omaggio. Per informazioni chiamare l’Ufficio attività per le scuole Teatri di Pistoia Elisabetta Barbini allo 0573.991607. Per consultare i rimanenti appuntamenti delle diverse stagioni dei Teatri di Pistoia è possibile collegarsi al sito www.teatridipistoia.it.

linda meoni