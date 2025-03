Donne d’Agliana. Domattina la premiazione

Eventi e premiazioni domani, sabato 8 marzo, ad Agliana, per celebrare la "Giornata internazionale della donna". Sabato mattina, alle ore 11, nella sala consiliare si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento "Donne d’Agliana" giunto alla sua sesta edizione. Il Premio è nato per volontà dell’amministrazione comunale e anche quest’anno verrà attribuito, come stabilito dalla delibera che lo ha istituito, a una donna residente nel comune di Agliana che nel corso dell’anno, o più in generale nel corso della sua vita, si è distinta in qualsiasi campo di attività: professionale, sportivo, religioso, nel mondo del volontariato o nella politica. Nel pomeriggio e la sera sono in programma eventi al circolo Rinascita di Agliana, in via Roma. Al circolo si svolgeranno varie iniziative sotto il titolo "Il tempo delle donne". L’organizzazione vede coinvolte diverse realtà locali: i circoli Arci di Agliana insieme ad Anpi di Agliana, Spi Cgil, Auser, Unicoop Firenze sezione soci Agliana e l’associazione Portaperta della parrocchia di San Piero. L’inizio è alle ore 18 con "Storie al femminile". Alle 19.30 si potrà partecipare all’apericena, su prenotazione, al costo di 10 euro. Alle ore 21 si terrà la proiezione del film "Nilde Iotti: il tempo delle donne" ritratto di una donna determinata che ha lasciato un segno nella politica italiana. Nilde Iotti (nella foto) è stata la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la carica di presidente della Camera dei deputati, incarico che ricoprì dal 1979 al 1982. Gli eventi al circolo Rinascita sono aperti a tutti e a ingresso gratuito. Per l’apericena è necessario prenotare chiamando Virginia al 333.5856369 oppure Lucia al numero 329.0660586.

Piera Salvi