Donna investita da uno scooter in codice rosso

Momenti di paura nella serata di ieri a Pescia per un brutto incidente che ha visto coinvolti una donna e uno scooterista. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri la 49enne sarebbe stata investita attraversando la strada in via Giusti. Presente sul posto il sindaco Riccardo Franchi che stava passando per caso. È stato lui tra i primi a lanciare l’allarme e ad allertare gli uomini dell’Arma che sono immediatamente intervenuti per i rilievi del caso. La donna, caduta rovinosamente a terra, è stata soccorsa dal personale della PA di Pescia e della PA di Borgo a Buggiano che hanno prestato le prime cure prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale San Jacopo per accertamenti.