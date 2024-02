Donna incinta morta a Pistoia, il dolore dei sanitari per Laura Porta: “Abbiamo fatto il possibile per salvarla”

Pistoia, 19 febbraio 2024 – È la tragedia di Pistoia. Un dolore inenarrabile. Aveva solamente 37 anni Laura Porta, la donna incinta di 8 mesi morta all’ospedale San Jacopo. “Un evento gravissimo, doloroso e improvviso di fronte al quale tutte le strutture operative, territoriali ed ospedaliere, sono state allertate e si sono prodigate per salvare la vita alla giovane paziente e al suo bambino. Nonostante gli interventi in emergenza e urgenza la giovane è deceduta e il suo piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Meyer”. Così in una nota l'Azienda Usl Toscana centro e i sanitari dell'ospedale San Jacopo esprimono “sentito cordoglio e vicinanza” ai familiari della 37enne. L'Azienda sanitaria precisa inoltre che: “per la giovane mamma sarà disposto il riscontro diagnostico per risalire alle cause del decesso”.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio. Erano circa le 13:45 quando è scattato l’allarme. Laura Porta, professione infermiera, originaria di Nuoro ma da tempo stabilitasi a Pistoia insieme al compagno Antonio, si è sentita male a casa. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato o di un arresto cardiaco o di una emorragia cerebrale.

Quel che è certo è che la donna è stata portata all’ospedale San Jacopo in condizioni gravissime. Qui i sanitari hanno provveduto immediatamente a operare un taglio cesareo d’urgenza per far nascere il piccolo di 8 mesi. Subito dopo l’operazione è intervenuta l’unità di trasporto protetto neonatale, che ha portato il neonato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Anche le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime, in relazione alle conseguenze di quanto accaduto alla madre.

Tutti gli sforzi per salvare la giovane donna sono stati vani. Laura Porta è morta nel tardo pomeriggio. Tutta Pistoia e non solo si stringe ai familiari della 37enne: “Non ci sono parole in questi momenti. Ciao piccola”, scrivono sui social nel gruppo ‘Infermieri Pistoia’.