Tragedia immane. Muore donna incinta. Il neonato al Meyer in gravissime condizioni

Dolore immenso e fiumi di lacrime per Laura, grande angoscia e flebili speranze per Andrea. Non si può che rimanere sconvolti e atterriti davanti alla tragedia che si è consumata nella giornata di ieri in città. Una donna di trentasette anni, Laura Porta, è morta all’ospedale San Jacopo di Pistoia dopo aver accusato un grave malore. Suo figlio Andrea lotta tra la vita e la morte, in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. È nato dopo un taglio cesareo in extremis, in conseguenza delle gravissime condizioni della mamma. Che poco dopo se n’è andata, gettando la sua famiglia in un dramma inimmaginabile. Si chiamava Laura Porta: professione infermiera (si era laureata da poco in scienza infermieristiche), era originaria di Nuoro ma da tempo si era stabilita a Pistoia. Un volto noto e apprezzato nella grande comunità della Misericordia di Pistoia, dove aveva prestato servizio di volontariato con passione e dedizione, in particolare nel periodo dell’emergenza covid. Tra sconforto e impotenza, Laura viene descritta come una ragazza solare, piena di vita e di amore, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Viveva felicemente insieme al compagno Antonio. Ed era in dolce attesa del piccolo Andrea ormai da otto mesi.

Il dramma si è consumato nel primissimo pomeriggio di ieri: erano circa le 13.45 quando è scattato l’allarme. La donna si è sentita male in casa. Forse un arresto cardiaco, forse un’emorragia cerebrale. Quel che è certo è che le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori della Misericordia di Candeglia, insieme all’automedica. La 37enne è stata stabilizzata e trasportata con la massima urgenza all’ospedale. Ad aspettarla i medici del San Jacopo che, viste le gravissime condizioni della donna, hanno deciso di operare un taglio cesareo d’urgenza per far nascere il bambino. Subito dopo l’operazione è intervenuta l’unità di trasporto protetto neonatale, che ha portato il piccolo – anche lui in condizioni decisamente gravi visto quanto accaduto alla madre – all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale, in prognosi riservata: i sanitari stanno facendo il massimo per tenerlo in vita. Tutti gli sforzi per salvare la mamma sono invece risultati vani: Laura Porta non c’è l’ha fatta ed è morta poche ore dopo.

Alessandro Benigni