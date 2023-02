Domani l’inaugurazione del monumento al generale Dalla Chiesa

Domattina, sabato 18 febbraio, alle 10, in presenza delle massime autorità provinciali e locali e della banda dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri "La Fedelissima", diretta dal maestro Fabio Egidio Menicucci, verrà inaugurato un monumento alla memoria del generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 40° anniversario dell’eccidio di via Carini, a Palermo, dove persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Il progetto, promosso nel 2019, giunge ora a conclusione, grazie all’impegno determinato della l sezione dell’Associazione nazionale carabinieri, presieduta da Riccardo Signori, con il consiglio direttivo, che lo hanno fortemente voluto e realizzato. La stele commemorativa, in acciaio inox e vetro colorato rosso e blu, colori ufficiali dell’Arma, è stata realizzata dall’artista montemurlese Antonio Bruno e sarà collocata nel giardino intitolato al Generale Dalla Chiesa (via Fabrizio De André). "Dopo l’intitolazione del giardino al Generale Dalla Chiesa – afferma Riccardo Signori –, la nostra sezione ha ritenuto doveroso farsi promotrice di questa iniziativa a perenne memoria di un eroe che ha combattuto strenuamente il terrorismo e la criminalità organizzata. Ringrazio, a nome della nostra sezione quanti hanno contribuito, fra cui il Comune di Agliana che ha realizzato il basamento in cemento armato, l’artista Antonio Bruno e l’architetto Laura Bucciantini, la Mutua Alta Toscana e la ditta Metaltarghe srl di Pianoro (Bo)".

Piera Salvi