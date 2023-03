Doganaccia, il Pd: "Serve un confronto"

Torna all’attenzione il progetto della funivia Doganaccia-Corno alle Scale e l’Unione Comunale del Partito Democratico di San Marcello Piteglio ribadisce le sue perplessità, come aveva già fatto nell’ottobre scorso, per un progetto che ha visto triplicare i costi dai 5 milioni di cui si parlava anni addietro, ai 15 odierni: "un progetto di queste dimensioni, oltre che di uno studio approfondito da un punto di vista socio-economico e ambientale, necessita di un confronto con i cittadini, le istituzioni locali e le categorie per valutare assieme le prospettive di sviluppo del nostro territorio e le effettive priorità anche alla luce dei cambiamenti climatici,-pertanto- chiediamo un percorso partecipativo per il collegamento funiviario Toscana-Emilia Romagna. Inoltre, prendiamo atto dai fatti che la Regione Emilia Romagna ha ritirato il proprio finanziamento, così come della posizione del Comune di Abetone Cutigliano da sempre contrario a questo progetto. Chiediamo al sindaco ed al comune – conclude la nota - che si facciano promotori della richiesta (di un percorso partecipativo), noi, per nostro conto, ci faremo carico di promuoverla".

Andrea Nannini