Documenti e operazioni sul web. La Cna apre i Punti digitale facile: "Un aiuto concreto ai cittadini"

Nella mattinata di ieri, presso le sedi della Cna di Pistoia e di Agliana, sono stati inaugurati due nuovi Punti digitale facile, servizi pensati per offrire gratuitamente aiuto a coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i dispositivi elettronici. I Punti digitale facile, attivati nelle sedi Cna, sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma "Repubblica digitale" del Dipartimento per la trasformazione digitale. Moltissime le funzioni che i Punti Digitali Facili potranno offrire alla cittadinanza, dall’attivazione della carta di identità elettronica all’accesso ai servizi digitali sanitari regionali, ma anche la prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Cup e altre prestazioni connesse all’identità digitale come lo Spid e la Cie.

"I Punti Digitale Facile rappresentano un grande passo avanti - ha detto Cinzia Grassi, direttore del Cna Toscana Centro - per il superamento del digital divide e favoriscono l’inclusione digitale e sociale. Nei Pdf attivati da Cna Sociale verranno forniti servizi di supporto e assistenza e gli utenti saranno affiancati e assistiti da operatori specializzati".

All’inaugurazione è intervenuto anche Riccardo Trallori, capo segreteria dell’assessore regionale alle Infrastrutture Digitali e all’Innovazione: "Il tema del divario digitale è sempre più quotidiano, sia tra le varie fasce d’età che a livello territoriale. L’obiettivo che vogliamo perseguire grazie ai Punti Digitali Facili è la partecipazione dal basso e in quest’ottica ci sarà uno stretto rapporto con le amministrazioni locali le quali ricoprono un ruolo fondamentale. Da oggi abbiamo due nuove sedi, ma è altrettanto importante che i Punti Digitali Facili vadano ad intercettare le persone anche fuori dalla sede fisica".

Gli utenti pistoiesi potranno rivolgersi, su appuntamento, alla sede della Cna lunedì e mercoledì (9.00-12.00 e 13.30-16.30) ma anche martedì, giovedì e venerdì (9.00-12.00). "In Italia le competenze medie di base sono tra le più basse dell’intera Europa - ha sottolineato Gianluca Vannuccini, direttore del settore Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana -. Coi Punti Digitali confidiamo di fornire sia facilitazione che formazione a chiunque abbia necessità di un supporto".

"E’ stata una grande soddisfazione - sottolinea con orgoglio la presidente di Cna Sociale, Paola Calandra - risultare tra i vincitori del bando regionale per l’attivazione dei Pdf e poter così dare, da un lato un aiuto concreto a tutti i cittadini che hanno difficoltà ad accedere ai servizi pubblici online e che d’ora in poi potranno farsi aiutare dai nostri facilitatori digitali e, dall’altro, far parte di un importantissimo progetto della Regione".

Michele Flori