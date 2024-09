Diventare clown? Al Moderno si può . Ecco i laboratori proposti dal teatro

Open day nella caffetteria del teatro Moderno per presentare l’offerta formativa, con tanti laboratori organizzati dall’associazione Il Moderno con il Comune. I partecipanti hanno avuto la possibilità d’interagire direttamente con i docenti e osservare da vicino le attività. "I laboratori e le attività di comunità – spiega la direzione artistica del teatro – sono pensati per tutti coloro che hanno il desiderio di mettersi in gioco, approfondire le proprie conoscenze ed esperienze in vari linguaggi teatrali e artistici. Sono anche un’importante occasione di socializzazione e incontro tra gli abitanti di Agliana e del territorio circostante". Seguiranno incontri di prova e conoscenza per i nuovi interessati, mentre riprenderanno le lezioni per gli allievi che già frequeno. La novità di quest’anno è il corso di conversazione in inglese, tenuto da Barbara Saggese, per allievi con un livello di conoscenza della lingua intermedio basso o falso principiante. Queste le altre attività. "Clown teatro" a cura di Andrea Sabatini, laboratorio al terzo anno di attività che passa da uno a due corsi, stimola il gioco, l’ironia, la scrittura scenica, per prendere confidenza con il mondo del clown, inteso come habitat creativo e ludico. Suscita molto interesse anche il laboratorio di sartoria e modellismo "Io mi rammendo" a cura di Alice Becheroni. Anche questo è al terzo anno e offre le conoscenze per progettare e costruire un abito o un costume e il "rammendare" è inteso anche nel senso di ricordare, quindi come opportunità per raccontarsi e ascoltare. Proseguono i laboratori teatrali a cura della compagnia “I Formaggini Guasti“, per proporre il teatro come stimolo per la conoscenza di sé a giovani e adolescenti, con l’auspicio di ampliare i corsi anche a chi ha più di 25 anni. C’è grande interesse per il laboratorio di disegno a cura di Giada Mazzini, attivo da due anni con due corsi e quest’anno probabilmente attiverà il terzo corso. Proseguono con grande successo le lezioni di musica. Il corso di pianoforte con Gianna Ginanni e quello di chitarra e basso con Marcello Becattini sono attivi da 5 anni. Dall’anno scorso si sono aggiunte le lezioni di violino con Giorgia Lucchesi.

Piera Salvi