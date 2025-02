Dispersa e ritrovata. I soccorsi

Attimi di di tensione alla Doganaccia nella tarda mattinata di ieri, quando è stato attivato il protocollo di ricerca per una persona che aveva chiamato il 112 dicendo di essersi smarrita mentre sciava sulle piste del comprensorio del comune di Abetone Cutigliano. Carabinieri, soccorritori della Croce Viola e personale della società impiantistica hanno battuto palmo a palmo il territorio sia sci ai piedi sia con motoslitte. La donna (nata nel 1983, residente in provincia di Pisa) è stata ritrovata dopo circa trenta minuti di ricerche poco lontana dalla pista del Faggio di Maria e ha raccontato di aver seguito per un tratto alcuni ragazzi dello sci club prima di perderne le tracce. A quel punto, complice la scarsa visibilità che insisteva su tutta la montagna a causa della perturbazione che sta interessando l’area, la sciatrice è uscita dalla pista e a quel punto ha chiamato impaurita i soccorsi. La donna è stata ritrovata dai soccorritori in buona salute ed è stata riaccompagnata dal personale dell’Arma dei carabinieri in motoslitta fino all’arrivo della funivia.