Discover Pistoia Cultura ed eventi in omaggio

In copertina c’è un regalo d’artista, quello che Daria Derakhshan fa al mensile Discover Pistoia nel numero di ottobre: una Madre natura inserita in un contesto inequivocabilmente pistoiese, ben riconoscibile dal motivo zebrato che contraddistingue le nostre chiese più belle. Il mese di ottobre si apre così per l’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi, in abbinamento gratuito con il nostro giornale questo sabato, 7 settembre, come ormai felice consuetudine per i nostri lettori. Il numero è ricco, come di consueto, di cose fatte e cose da fare, di suggerimenti, spunti, approfondimenti che guardano alla società e agli eventi, tutto ovviamente “in salsa pistoiese“. Dal successo dell’ultima edizione di “Un altro parco in città“ ai ritratti di Nicolò Begliomini per la serie Pistorienses, che stavolta immortala Samuele Marconi, cogliendo così l’occasione per raccontare la vita associativa del Gamp (Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese), di cui Marconi è per l’appunto presidente. Sfogliando non mancano i capitoli tradizionali del magazine, come le pagine che suggeriscono le attività di Pistoia Musei, dei Musei Civici, dei Teatri di Pistoia; e poi le rubriche a cura di Giardino Zoologico, pronto a raccontare una nuova storia dal mondo degli animali, quella scritta da Emiliano Nappini per il ciclo “Pistoia com’era“ concentrata su "La via Cassia dalla Porta Vecchia a Palazzo Bracciolini" e quella di Coldiretti-Campagna Amica con il risultato del partecipato laboratorio del "Minestrone Day". E poi la Biblioteca San Giorgio, tra mostre e iniziative in arrivo, lo straordinario show in arrivo a dicembre con i Top Performers di Le Cirque e un approfondimento sul festival Custodi della Terra nei borghi della Valle delle Buri, in corso fino al 22 ottobre. Tra le eccellenze pistoiesi parla di sé Casa Sicura Giorgio Tesi, le cui attività sono riprese in concomitanza col suono della primissima campanella scolastica, ma c’è anche spazio per uscire fuori da Pistoia e parlare dei nostri ‘cugini’ e di Prato con un’iniziativa che guarda ai tessuti e al mondo orientale. E ancora: spazio al teatro da imparare con ‘Progetto teatro’, all’arte con la nuovissima esposizione inaugurata dalla Galleria Vannucci con le opere di Paolo Fabiani e Marco Neri in dialogo e ai progetti, tanti, dell’associazione Voglia di vivere.

Non solo Pistoia città, ma anche provincia ovviamente con la Valdinievole, tra il Museo della Carta di Pescia, il festival Food&Book a Montecatini (dal 26 al 29 ottobre) e l’International Short Film Festival, sempre nella città termale, e la Montagna Pistoiese, con le escursioni a tema funghi e la stagione teatrale al Mascagni di Popiglio. In chiusura ovviamente lo sport, ma in particolare il basket con le novità dal team biancorosso in tema di partnership e le notizie dal calendario della massima serie. Un altro mese ricco insomma quello raccontato da Discover. Appuntamento dunque in edicola questo sabato per ritirare la vostra copia omaggio assieme a La Nazione di Pistoia.

l.m.