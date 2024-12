"Disastro sanità". La situazione vista attraverso il Pci

"Disastro sanità in Italia. La situazione in Toscana", è il tema dell’incontro organizzato dalla Federazione di Pistoia del Partito Comunista italiano, per domani, lunedì 16 dicembre, alle ore 21, al circolo Arci La Scintilla di Agliana, in via San Michele 12. Sarà una conferenza-dibattito, con l’introduzione di Paolo Zara, segretario provinciale Pci. Interverranno Roberto Bertini del Pci Agliana-Quarrata) e Paola Sabatini del sindacato Cub sanità- Confederazione unitaria di base. Gli organizzatori invitano alla partecipazione. "È un dibattito che noi del Pci vogliamo fare – spiega Roberto Bertini – per permettere ai cittadini di esprimersi su una questione di grande interesse. Il diritto alla salute diventa sempre più una chimera per quanti non hanno importanti disponibilità economiche. E questo contrasta con i principi stabiliti nella Costituzione. Cerchiamo di capire anche come si è arrivati a questo".