Disabilità e sport Tutte le possibilità

Quanto sport e sana alimentazione siano centrali nella vita di ognuno, nella vita di soggetti disabili. Se ne parla nell’ambito del progetto "Mens sana in corpore sano" promosso dall’Associazione Down Pistoia Il Sole, per la cui presentazione ha previsto una giornata dedicata. L’appuntamento è per oggi, sabato 18 marzo, in un open day che dalle 15 alle 17 illustrerà le possibilità di pratica sport inclusivi sul territorio pistoiese. L’iniziativa, che si svolge al palazzetto dello sport e prevede ingresso libero, è patrocinata dal Comune di Pistoia ed è realizzata grazie al contributo di Far.Com., circuito Farmacie comunali. Per informazioni e prenotazioni sulla giornata e sulle attività dell’associazione è possibile scrivere a [email protected] o anche via WhatsApp al 347.8628396.