Direzione regionale Pd Ci sono dodici pistoiesi

Saranno dodici gli esponenti pistoiesi nella nuova direzione regionale del Partito Democratico. "Un nuovo inizio", questo il titolo dell’assemblea di ieri, riunita a Fiesole e iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro. A seguire la proclamazione del neo-segretario dei dem toscani, Emiliano Fossi, l’elezione all’unanimità di Valentina Mercanti come presidente (secondo lo schema battezzato da Schlein con Bonaccini al nazionale) e i componenti della direzione regionale, appunto. 4 i membri di diritto: il deputato Marco Furfaro, il presidente della Provincia Luca Marco e i consiglieri regionali Marco Niccolai (che è anche nella direzione nazionale, insieme allo stesso Furfaro) e Federica Fratoni. 8 gli eletti, di cui 5 in quota Schlein e 3 in quota Bonaccini. Quanto ai primi, c’è il coordinatore della mozione nell’area pistoiese, Riccardo Trallori, il vice sindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini, la segretaria quarratina Laura Santoro, il presidente provinciale del partito Tommaso Del Guasta e l’ex prima cittadina aglianese Eleanna Ciampolini. Quanto ai secondi, ecco la coordinatrice della mozione nell’area valdinievolina, Valentina Loparco, Giovanni Malentacchi (consigliere a Quarrata) e Ilaria Di Maina (Ponte Buggianese).

"Sono onorato di poter tornare a far parte della direzione regionale del Partito Democratico della Toscana – afferma Trallori –. Gli iscritti nella nostra provincia hanno confermato e consolidato il messaggio che successivamente è arrivato dalle primarie aperte – aggiunge –: serve unità e capacità di cambiare. Le energie che questo congresso hanno portato all’intero partito dovranno servirci per ridefinire in modo più nitido la nostra identità e di conseguenza la nostra proposta politica. Pistoia – conclude Trallori –, con i suoi rappresentanti, sono convinto che contribuirà a questo nuovo corso". E adesso, archiviato il congresso di Fiesole, si può aprire ufficialmente la corsa alla segreteria provinciale: dopo il passo indietro del segretario uscente Pier Luigi Galligani, verrà convocata in tempi brevi l’assemblea provinciale. Tra i papabili per la successione spicca Simona Querci: portavoce provinciale della mozione Schlein insieme a Trallori, è stata esponente Cgil nonché ex vice-sindaca di Serravalle. Qualora eletta, entrerà anche lei in direzione.

Alessandro Benigni