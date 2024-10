Dialogo tra una paziente e un’infermiera

Si svolge oggi, alle 16.30, nella Sala Manzini della San Giorgio la presentazione del libro "Dentro il viaggio. Dialoghi lievi intorno alla cura" di Lucia T. Benetti e Rossella Aiardi (Cea, 2021). Oltre alle autrici, interverranno Luca Bertinotti e Rita Gualtierotti, con musiche di Stefano Nerozzi. Il libro parla di un viaggio. Un viaggio all’interno dell’esperienza di cura vissuta dalla parte di chi ha bisogno di cure e dalla parte di chi, per primo, l’accoglie e l’assiste. Un viaggio, un dialogo lieve ma coinvolgente, con cui Lucia T. Benetti, una paziente oncologica, e Rossella Aiardi, un’infermiera, ci portano all’interno delle emozioni, dei problemi e dei sentimenti reciproci che accompagnano la relazione tra chi si trova a curare e chi, invece, si trova a essere curato. Una scrittura che vede le due autrici alternarsi, come in una sorta di conversazione, dove ciascuna esprime i suoi timori, le sue speranze e le sue difficoltà, arricchita con parti narrative di forte impatto emotivo. Lucia T. Benetti, veneta, ha vissuto per molti anni in Toscana. Ha pubblicato nel 2014 "Non sempre vince Golia", in cui descrive il suo incontro con il cancro. È docente esterna ai corsi di Medicina narrativa nelle Asl Toscana centro e Toscana nord ovest. Rossella Aiardi (nella foto), pistoiese, infermiera è alla sua prima esperienza di scrittura. Ha lavorato all’Asl Toscana centro dove ha organizzato corsi aziendali sull’approccio narrativo nella cura. Dal 2022 è paziente formatore con il Laboratorio Educare all’Università di Modena e Reggio Emilia. Ingresso libero.

A.N.