Del Rosso, Del Fante e Di Caro. Solo per loro il simbolo di Azione

PISTOIA

Il Segretario Provinciale di Azione Pistoia, Raffaello Caciagli, fa chiarezza sul posizionamento di Azione alle prossime elezioni amministrative in tutta la provincia di Pistoia, spiegando che Azione si presenta con una propria lista assieme al Partito Repubblicano, in coalizione con altri partiti, a supporto dei candidati a sindaco Claudio Del Rosso a Montecatini Terme e Guido Del Fante ad Agliana, mentre a Monsummano Terme appoggia la candidatura di Simona De Caro con i candidati iscritti ad Azione in corsa nella lista ’Insieme per De Caro Sindaco’".

Azione Pistoia precisa che in tutti gli altri comuni al voto "non è stato autorizzato in alcun modo l’uso del simbolo di ’Azione Calenda’ e che, pertanto, gli elettori di Azione "sono invitati a scegliere liberamente fra quei candidati più in linea ai nostri valori programmatici. Totale e compatto, infine, è il sostegno alla candidatura alle elezioni europee di Barbara Masini".