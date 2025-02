Davis e Billie Jean King . Le coppe arrivano in città

PISTOIAPer la prima volta nella storia la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, ovvero le massime competizioni a squadre del mondo del tennis che hanno visto nel 2024 vincere l’Italia, sbarcheranno in città. L’ufficialità è stata data dal presidente regionale della Fitp, nonché numero del circolo "Enea Cotti" di Pistoia, Luigi Brunetti e la data può essere già segnata col circoletto rosso sui calendari degli appassionati e non. Dalle 14.30 di venerdì 21 febbraio, con l’inaugurazione ufficiale, fino alle 20 e poi il giorno successivo in orario 9-20 le due coppe vinte dalle nazionali maschili e femminili nel novembre scorso a Malaga saranno in bella vista nella sala Maggiore di palazzo comunale. Certo, non sarà come vedere una partita di Coppa Davis o la ex Fed Cup dal vivo gustandosi le performance di Jannik Sinner piuttosto che di Jasmine Paolini, ma è comunque un appuntamento di quelli da non dimenticare per lo sport cittadino. Pistoia è stata scelta assieme ad Arezzo, Siena e Sesto Fiorentino per il tour delle due "insalatiere" in Toscana non a caso: si tratta di una selezione che la Federazione fa per quei quattro circoli che, nel corso del 2024, hanno effettuato il maggior numero di tesseramenti federali. "L’organizzazione è a cura del Tennis Club Pistoia – afferma il presidente Luigi Brunetti – però, vista la circostanza, abbiamo ritenuto che fosse opportuno una location differente dal nostro circolo che poteva anche divenire fin troppo piccolo: per questo, d’accordo con l’amministrazione comunale, si è optato per la Sala Maggiore in modo che sia facilmente raggiungibile da tutti. Per noi è un grande orgoglio, anche perché rappresenta un premio al lavoro svolto dal circolo nel corso del 2024 in termini di tesseramenti". Ad oggi non è dato sapere se, soprattutto per il taglio del nastro, sarà presente qualcuno dei protagonisti delle due nazionali che hanno conquistato i titoli a Malaga. Di sicuro i "big" non ci saranno, a partire da Jasmine Paolini così come il "quasi" pistoiese Andrea Vavassori, protagonista in doppio in azzurro con Simone Bolelli, e che negli anni scorsi ha vestito i colori del Tc Pistoia nel campionato italiano di Serie A. Ma non è detto che da qui al 21 febbraio qualche sorpresa possa spuntare fuori. Di sicuro saranno presenti il Team Manager della squadra maschile Michelangelo Dell’Edera, il consigliere regionale Fitp Roberto Pellegrini e ovviamente Luigi Brunetti in veste, anche, di padrone di casa. "Saranno due giorni sicuramente intensi e di notevole visibilità per Pistoia – conclude Brunetti – un modo anche per mettere in evidenza l’attività che viene portata avanti all’interno del nostro circolo, dalla Top School alla squadra maschile in Serie A2 dopo diversi anni consecutivi nella massima serie, la B2 femminile e tante compagini giovanili. La Coppa Davis a Pistoia o in Toscana? È un qualcosa di complicato perché ci sono da trovare finanziamenti e strutture adeguate che non ci sono né a Pistoia né persino in tutta la regione. E allora, intanto, godiamoci le due coppe nella nostra città". Saverio Melegari