Dall’Eccellenza alla Seconda. Ecco i gironi dei dilettanti

Il debutto stagionale coinciderà per tutte con il primo turno di coppa, già fissato per il prossimo 1 settembre. Intanto, però, le formazioni di Pistoia e provincia impegnate in Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria possono meglio pianificare le ultime tappe di avvicinamento all’esordio, visto che ieri, è stata ufficializzata la composizione dei gironi dei campionati.

Partendo dall’Eccellenza con il Ponte Buggianese inserito nel girone A (completato da Cenaia, Certaldo, Castelnuovo, Perignano, Fucecchio, Massese, Ponsacco, Montespertoli, Camaiore, Pro Livorno, Querceta, Sestese, Sporting Cecina e Viareggio). L’esordio in campionato si concretizzerà il prossimo 8 settembre, a sette giorni dal primo impegno in Coppa Italia contro il Cuoiopelli: l’obiettivo del Ponte sarà quello di iniziare con il piede giusto una corsa che si preannuncia impegnativa.

Scendendo in Promozione, ecco il girone A: vi trovano posto, Casalguidi, Larcianese, Intercomunale Monsummano, Lampo Meridien e Valdinievole Montecatini (con Cubino, Firenze Ovest, Forte dei marmi, Urbino Taccola, Lunigiana Pontremolese, Marginone, Pietrasanta, Cerretese, San Giuliano, San Marco Avenza e Viaccia). E sono stati sorteggiati anche i triangolari di coppa: Montecatini con Casalguidi e Monsummano da una parte, Larcianese con Lampo Meridien e Marginone 2000 dall’altra.

Due i gironi da seguire, per la Prima categoria: nel girone A a trazione lucchese troviamo CQS Pistoia e Tempio Chiazzano, mentre l’AM Aglianese riprenderà il discorso interrotto dagli Amici Miei nel girone D. Nello stesso raggruppamento ci sono il neopromosso Atletico Casini Spedalino e il Quarrata. Si riparte dalla Coppa Toscana di Prima, in tre turni a settembre: Atletico Casini Spedalino, Quarrata e Chiazzano; CQS Pistoia, Capannori e AM Aglianese.

Ed eccoci in Seconda: nel girone B ci sono tra le altre il Chiesina Uzzanese (promosso dalla Terza) Giovani Via Nova e Pescia (retrocesse dalla Prima). Nel girone C ecco Bugiani Pool 84, Cintolese, Montagna Pistoiese, Montalbano Cecina, Olimpia Quarrata, Pistoia Nord e San Niccolò e Virtus Montale.

E anche in questo frangente sarà ovviamente la coppa a fare da antipasto: i mini-triangolari saranno Pescia, Pieve San Paolo e Tau Altopascio; Giovani Via Nova, Chiesina e Borgo a Buggiano; Montagna, San Niccolò e Montemurlo Jolly; Olimpia, Pistoia Nord e Cintolese; Bugiani, Virtus Montale e Montalbano Cecina. Adesso che la cornice è stata affissa, resta da dipingere un quadro che richiederà oltre nove mesi di lavoro: la coppa sarà il primo assaggio in vista dell’inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione, che cominceranno l’8 settembre, e quelli di Prima e Seconda (che si apriranno il 15 settembre). E il conto alla rovescia può già partire.

Giovanni Fiorentino