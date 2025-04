Dall’arte alla musica tutto su Discover Pistoia

Aprile è tra noi e insieme al nuovo mese una ulteriore opportunità di lettura. Accadrà domani grazie al ripetersi dell’abbinamento gratuito che vede insieme La Nazione all’urban magazine a cadenza mensile Discover Pistoia edito da Giorgio Tesi Editrice. Tradotto: pagando il solo prezzo del quotidiano si potrà ricevere in regalo la rivista che parla di Pistoia attraverso i suoi eventi, racconti, protagonisti.

Come ogni mese sono tanti gli spunti che si possono incontrare sfogliando e non poteva mancare in apertura un aggiornamento che riguarda Giorgio Tesi da vicinissimo: l’imminente inaugurazione del Naturart Village, il luogo aperto a tutti che coniuga territorio, natura e verde in un unico spazio, che si candida a diventare punto di riferimento nell’offerta cittadina di aggregazione. Nelle due pagine che Discover dedica a questo progetto sarà possibile conoscere da vicino alcune delle caratteristiche di questo spazio ancora "segreto". Il viaggio proposto dal magazine prosegue tra i titoli di coda di questa stagione teatrale ormai giunta allo sprint finale con gli ultimi titoli in cartellone, poi con gli appuntamenti targati "Primavera al museo", le tante mostre da visitare nei diversi spazi della Biblioteca San Giorgio di Pistoia.

Tra le rubriche più apprezzate c’è certamente "Pistoia com’era", che propone ai lettori la terza parte dedicata alla nostra centralissima piazza, con un focus sul fianco settentrionale del Duomo, sulla loggia scomparsa e sul campanile. Coldiretti Pistoia con Campagna Amica ritrova il suo spazio tra le pagine di Discover con il racconto della spesa a filiera corta, mentre la Fondazione Vivarelli lancia il suo aprile a Villa Stonorov e la Fondazione Luigi Tronci parla di sé, tra ambizioni e progetti nel segno come sempre della musica.

E ancora mostre, spettacoli, concerti e una carrellata degli eventi che caratterizzeranno la prossima edizione del Festival del Giallo, pronta ad animare la città l’11, 12, 13 e 14 aprile, con nomi eccellenti della letteratura del genere. Non mancano i nuovi progetti, come Oltreverde Impresa Sociale, cooperativa che si occuperà di generare lavoro per le persone senza fissa dimora o comunque svantaggiate.

Spunti anche per la Valdinievole, con le mostre in corso e le iniziative in programma nei diversi luoghi – il Museo della Carta di Pescia, lo studio-galleria Cvm Venio di Larciano – e pillole provenienti da tutto il territorio per segnare in agenda tutte le occasioni da non perdere.

Presente anche la piana pistoiese con Quarrata che presenta il progetto di nuovo polo culturale al coperto, così come tra le pagine è possibile incontrare anche il basket, con il punto della situazione tra travagli, rivoluzioni e rinascite. Come sempre, anche quella di questo mese è una copertina d’autore che porta la firma stavolta di Andrea Mattiello. L’appuntamento con la scorta di notizie in edicola è quindi per questo sabato.

l.m.