Dal Talent Busters al palco del Blues. È il momento di "I Drum N’ Jack"

Sarà la band "I Drum N’ Jack" ad aprire il concerto dei Blackberry Smoke, giovedì 10 luglio in piazza del Duomo. Il gruppo, che affonda le proprie radici nell’amicizia fraterna tra Riccardo Chiaravallo (Drum) e Giacomo Panattoni (Jack), è stato finalista della tredicesima edizione di "Talent Busters-l’Acchiappatalenti", il format televisivo ideato e condotto da Elisabetta Branchetti su Toscana Tv. Grazie a "Nuove Voci", il progetto anch’esso concepito da Branchetti, con il fondamentale sostegno della Fondazione Caript, che dà spazio ai giovani talenti della musica d’autore e popolare contemporanea, "I Drum N’ Jack" potranno così salire sul prestigioso palco del Pistoia Blues Festival 2025, davanti a tanta gente. Formatisi nel 2022 e affiancati dal produttore, chitarrista e amico di vecchia data Simone Ferroni, la band rilascia in pochi mesi i primi singoli tra i quali spiccano "Ricominciamo da noi", simbolo della loro rinascita, "Millennials", un esplosivo e nostalgico tributo alla loro generazione, e "Sembra Impossibile", ballata folk-rock con il quale i ragazzi lucchesi raggiungono la finale di Sanremo Rock & Trend 2023 al Teatro Ariston. Nel frattempo, alla band si unisce anche Armando Marchetti al basso, già comunque parte del progetto in veste di videomaker e coautore di alcuni brani. Nel 2024 "I Drum N’ Jack" sono ospiti a Radio 2 nella trasmissione "Sogni di Gloria", a Rai 2 nella trasmissione "E viva il Videobox" e in estate aprono il concerto degli Alkaline Trio al Bay Fest di Rimini. Durante l’anno escono i singoli "Lisa", che racconta la rivincita di una giovane madre cresciuta troppo in fretta, e "Fai di me ciò che ti pare", brano dalle influenze elettroniche accompagnato da un video-game in stile cabinato arcade anni ‘80-‘90.

Gianluca Barni