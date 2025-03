Dal sogno alla realtà, dal fumetto alla pittura

Il gran ritorno nella sua Pistoia, per quello che si annuncia uno degli eventi della prossima primavera, ormai alle porte. Uno degli artisti pistoiesi più sensibili e brillanti, estrosi e fantasmagorici, finalmente nel cuore pulsante della sua città. Si terrà da venerdì 28 marzo a domenica 20 aprile, il giorno di Pasqua, nelle Sale Affrescate di Palazzo di Giano a Pistoia, "Tra sogno e realtà-l’invisibile reso visibile, dal fumetto alla pittura", la mostra d’arte di Fabrizio Morosi. Dopo i successi ottenuti in Italia e all’estero, con rassegne alla Biennale di Roma, al Palazzo della Regione a Firenze, a Ferrara, Mantova, Chicago e Miami, Morosi festeggerà le nozze d’argento con l’arte in uno dei luoghi iconici di Pistoia.

Una soddisfazione grande per chi, come lui, partito con successo dal fumetto, dalla scuola Comics, è infine giunto alla pittura passando pure per la scultura. Negli anni, ha saputo conquistare le critiche positive di Philippe Daverio, Luca Beatrice e Vittorio Sgarbi (curiosità: la collezione Cavallini-Sgarbi ha acquisito due sue litografie) e molti altri.

"È una fortuna e un onore per me, che un tempo ho esposto alla Galleria Art Shop e alla Biblioteca San Giorgio, tornare a esibire i miei lavori nella mia città e in una sede così prestigiosa come le Sale Affrescate – sottolinea Morosi –. Era dal 2019 che non esponevo a Pistoia. Entrerete nel mio universo fantastico, ove la fantasia si tuffa nel mondo visibile facendosi concreta. Vi porterò in un’avventura artistica, che spazia dalla pittura al fumetto. Scoprirete un mondo dove l’immaginazione non ha limiti, nel quale ogni visita promette di farvi sorridere e riflettere al tempo stesso. Mi auguro che sarete davvero tanti, ho voglia di salutarvi uno ad uno".

Morosi crea nel suo studio in via di Felceti, i suoi lavori sono seguiti e archiviati da Artshop Gallery di Pistoia. È riconoscibile anche per la firma che appone alle sue opere, una carta da gioco sempre differente, che per Sgarbi evoca l’imprevedibilità degli accadimenti umani. Soffre di daltonismo, anomalia visiva che comporta un’alterata percezione dei colori. Nonostante questo, c’è luce intensa vibrante, persino colore, nelle sue creazioni. Tutte da vedere. Le Sale Affrescate, sede prestigiosa d’arte, si schiudono all’arte di Fabrizio Morosi.

Anticipiamo infine i giorni e gli orari di apertura della mostra che sarà allestita nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia, in piazza del Duomo, al piano terreno. Da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 8. L’esposizione sarà chiusa nella giornata del lunedì.

Gianluca Barni