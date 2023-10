Dal buio alla luce. Il libro di Boccia

Evento speciale giovedì 26 al Deka caffè letterario. Paolo Boccia, fiorentino, fisioterapista al Cto di Careggi, presenta il suo primo libro ‘Dal mio punto di vista’ (Editoriale Le Lettere 2023). Una presentazione speciale, poiché avviene a trentanove anni esatti dall’incidente in cui Boccia perse la vista: era il 26 ottobre 1984 e lui aveva 16 anni. "Quando tutto intorno a te diventa improvvisamente buio – racconta l’autore –, non ti resta altro da fare che trovare un altro modo di vedere le cose, di costruirti un’altra strada che non solo ti dia uno scopo e un posto nella società, ma che ti faccia sentire felice, soddisfatto, appagato di quello che hai e di quello che sei. Certo le difficoltà ci sono, e non poche, ma si possono e si devono superare. Abbattersi non serve. Ogni volta la battaglia è diversa e non ci sono ricette, quello che conta è la voglia, direi quasi la caparbietà, di voler andare oltre. Per me ci sono state la musica, che è diventata anche un lavoro e mi ha messo in contatto con artisti famosi e con dilettanti pieni di entusiasmo e la fisioterapia, lavoro che faccio con passione per l’aiuto che riesco a dare agli altri con le mie mani, che sprigionano energia". Nella vita di Paolo ci sono state anche tante donne, finché ha trovato quella speciale, la “stazione“ in cui fermarsi come dice lui: Chiara, aglianese. "Mi ha fatto sentire completo e appagato – racconta Boccia – ci siamo sposati e abbiamo una figlia magnifica". Quella di Paolo è una storia di coraggio e rinascita, raccontata con un ritmo narrativo veloce, come la sua vita, sempre in movimento: lavoro in ospedale, speaker radiofonico, organizzatore di concerti. Inizio alle 19.30 con aperitivo e poi presentazione del libro. Si prevede il tutto esaurito.

