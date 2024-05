Dai mercati dedicati all’Europa fino al meglio dello street food

Per gli amanti del cibo e della gastronomia, ma anche per gli appassionati di prodotti tipici locali, il mese di maggio a Pistoia offrirà tre appuntamenti da non perdere. Il primo in ordine cronologico sarà il Mercatino Regionale Francese, proposto da un gruppo di operatori commerciali francesi, che porterà profumi, sapori e colori d’oltralpe in piazza del Duomo da sabato 4 a lunedì 6 maggio. Il primo giorno gli stand saranno aperti dalle 17 alle 23, mentre domenica e lunedì sarà possibile all’evento, in modo gratuito, dalle 9 alle 20. Tra i prodotti più gettonati quelli provenienti dalla Provenza e dalla Costa Azzurra come tovaglie, saponi e borse in paglia, ma anche i profumi e i cosmetici in arrivo da Parigi. Il cuore del mercatino è rappresentato dai prodotti legati all’enogastronomia: oltre ottanta tipi di formaggi, abbinabili a un’ampia gamma di vini, "degustazioni dolci" con biscotti bretoni, cioccolatini, macarons e crepes, da degustare calde. Naturalmente non potranno mancare lo stand delle spezie, oltre a baguette e croissant.

Il 10, l’11 e il 12 maggio l’appuntamento sarà invece quello del Mercato Europeo, organizzato da Anva Confesercenti nazionale in collaborazione con Confesercenti Pistoia. La tre giorni si snoderà in Via delle Olimpiadi dalle 10 a mezzanotte e sarà possibile accedere gratuitamente. Ad animare il fine settimana sarà una carovana itinerante di selezionati e rinomati operatori internazionali, che porterà in città i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici ed enogastronomici internazionali. Saranno presenti oltre 50 stand europei e internazionali di cibo di strada e artigianato i quali offriranno un’ampia gamma di prodotti al fine di regalare ai presenti un’esperienza unica.

La lente d’ingrandimento si sposta poi in Piazza della Resistenza, dove il 17, il 18 e il 19 maggio andrà in scena il Gust’Aspasso Street Food. Un fine settimana all’insegna di uno street food di assoluta qualità, organizzato da Gust’Aspasso che dal 2015 porta in ogni angolo della Toscana sapori e prodotti unici nel suo genere. Il venerdì gli stand saranno aperti dalle 18 alle 24, mentre sabato e domenica dalle 11:30 a mezzanotte. Saranno disponibili tantissimi cibi di strada selezionati proposti da ape car, carretti, furgoncini e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie.