Da Radio Mitology fino al djset all’ex Mercato

Saltare, ballare e cantare a squarciagola, perché "31 dicembre" vuol dire festa per entrare nel nuovo anno nel migliore dei modi: con allegria ed energia. Fulcro dei festeggiamenti montecatinesi sarà piazza del Popolo, dove si svolgerà la Grande Festa di Radio Mitology, secondo il format che siamo abituati a conoscere in un viaggio musicale nei mitici anni ’70 e ’80, con dj set di Fabio Lenzi. Al microfono Barsa Mc, al secolo Marco Barsanti, mentre le coreografie vedranno impegnate le Ragazze in Vinile e le Go Go Girls, a contagiare il pubblico in piazza. A partire dalle 21 è prevista musica dal vivo con dj set e tutte le hit del momento.

Restando a Montecatini, San Silvestro vuol dire anche teatro: al Verdi alle 22 fa tappa il mattatore Paolo Ruffini in "Il babysitter-Quando diventerai piccolo capirai". Con lui tre piccoli interpreti, Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi. Lo spettacolo prende le mosse dall’omonimo podcast ideato da Ruffini diventando un concentrato di comicità e improvvisazione per famiglie (biglietti da 34,50 euro a 64,40; prevendite su TicketOne).

Qui Pescia, dove torna trent’anni dopo, la festa dell’ultimo dell’anno sotto la grande volta del rinnovato ex Mercato dei Fiori. A lavorare alla programmazione della proposta l’associazione culturale Pinocchio 3000 con l’amministrazione comunale: alle 15.30 "Il festino di San Silvestro", festa dedicata ai bambini ricca di animazione, giochi, musica, baby dance, cartoni animati e cioccolata calda; alle 17, un collegamento con Tokio, per un brindisi augurale al nuovo anno. Alle 22 nel vecchio Mercato quattro i dj alla consolle, con Ringo dj tour, Concorde, Alessandro Del Fabbro, Boccaccio e Pianeta Rosso, Walter Demi, Casina Rossa, e Maxemme, Glass Globe, con la vocalist Cristine Love, e la drag queen DaliDame. Alle 24 gli auguri del sindaco Riccardo Franchi e il brindisi al nuovo anno, poi ballo e divertimento fino alle 2, quando arriveranno cornetti appena sfornati e cappuccini caldi. Disponibili bar, caffetteria, necci e castagnaccio (ingresso libero).

L’offerta è teatrale anche a Pescia, con il Pacini che ospiterà Andrea Di Raimo, in arte Shamzy, nel suo secondo show teatrale "Testa di Caos". Star del web, con le sue gag divertenti Shamzy ha conquistato l’attenzione di più di due milioni di follower con il suo porsi in modo provocatorio, canzonatorio e talvolta volgare. "Interpreto diversi personaggi, dalla casalinga allo studente universitario – racconta –. Mi è sempre piaciuto riuscire a strappare un sorriso a qualcuno. Il mio percorso sui social è iniziato per condividere la creatività e trasmettere positività. Arrivare a teatro mi permette di annullare quella distanza che si crea sul web". Il cast creativo è composto da Andrea Cecchi (che è anche regista), Alessio Fusi e Simone Fisti. Su il sipario alle 22; biglietti da 29 a 40 euro su TicketOne.