Da Maresca a Stazzema via Montefiorino

Domenica pomeriggio (alle 16,30) nel giardino della pensione Mizia di Maresca incontro di apertura del Cammino per la pace e il disarmo 2023. Da Maresca a Sant’Anna di Stazzema, via Montefiorino. Dal 6 al 12 agosto. Si parlerà del tema "La democrazia della partecipazione - Dalle repubbliche partigiane alla ex Gkn". Interverranno Mirco Carattieri, storico, che parlerà delle "Esperienze di autogoverno delle repubbliche partigiane"; Leonard Mazzone, docente dell’università di Firenze che relazionerà sul "progetto partecipato di reindustrializzazione e gestione sociale dell’ex Gkn di Campi Bisenzio. Parteciperanno anche Simonetta Soldani dell’università di Firenze e Matteo Moretti del collettivo di fabbrica ex Gkn.