Da domani le tradizionali celebrazioni

Fra domani e sabato ci saranno appuntamenti importanti dedicati alle commemorazioni civili del giorno dei defunti e per il 4 novembre come "Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate" che riguarderanno le massime istituzioni della provincia oltre che per tenere viva la memoria di fatti tragici che hanno segnato la nostra storia. Si parte domani alle ore 11 al cimitero comunale di via dei Campisanti al sacrario dei caduti dove ci sarà l’alzabandiera, la benedizione delle corone, la preghiera per coloro che sono periti negli scenari di guerra ed i dispersi per poi concludere con la deposizione delle corone di alloro. Successivamente, alle ore 11.45, le autorità si sposteranno al monumento votivo militare brasiliano di San Rocco dove si svolgerà la seconda parte della mattinata con la benedizione finale e l’esecuzione degli inni nazionali italiano e brasiliano.

Concluso questo evento, poi, si passerà a sabato col ritrovo alle 10.30 di fronte al monumento dei caduti in piazza San Francesco dove ci sarà l’alzabandiera, la benedizione della corona d’alloro in onore a tutti gli eroi delle guerre impartita dal Vescovo, monsignor Fausto Tardelli, la preghiera per tutti coloro che hanno perso la vita sui campi di battaglia e la lettura dei messaggi del ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica. Contemporaneamente, per le attività che hanno aderito, ci sarà l’esposizione di uniformi militari nelle vetrine dei negozi del centro storico. Le cerimonie sono organizzate da Comune, Prefettura e il 183° reggimento "Nembo" di stanza all’interno della caserma "Marino Marini".