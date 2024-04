Da Bonelle al San Jacopo. Ecco una pista ciclabile. Rivoluzione ’Coccinella’

Via libera al progetto per la realizzazione della pista ciclabile che dovrà collegare Bonelle con l’ex Campo di Volo e l’ospedale San Jacopo. Fornirà un collegamento in più con la città che non sia il transito dalla rotonda della Vergine. E la promessa, da mantenere entro la fine del Tomasi-bis, di trasformare l’edificio che ospita “La Coccinella“, in via del Fiume, nel vero polo scolastico della frazione, destinando nuovamente il centro sociale all’associazionismo e spazio ricreativo. Erano numerosi gli argomenti all’ordine del giorno dell’incontro che si è svolto a palazzo di Giano fra i referenti del Comitato di Quartiere di Bonelle e il sindaco, Alessandro Tomasi, con la presenza della consigliera comunale – e provinciale – Francesca Capecchi (Fdi). Questi due progetti rappresenterebbero soluzioni particolarmente gradite al Comitato che, da anni, combatte affinché il traffico e i collegamenti con la città siano più dignitosi ed efficienti di quanto non lo siano adesso. "Per la pista ciclabile – spiegano dal Comitato – è stato riferito che il progetto, per ora ipotizzato e pronto per partecipare a specifici bandi, dal valore di circa un milione, collegherà via Bonellina al San Jacopo sfruttando il sottopasso in fondo a via dello Scannerino, come chiediamo da anni. Inoltre ci è stato detto dell’intenzione del Comune di provvedere alla sistemazione del campo da calcio più piccolo della zona sportiva, in modo che possa essere utilizzato come campo da allenamento rimanendo, però, fruibile ai cittadini nelle ore libere. Infine c’è l’idea, entro fine mandato, di realizzare il polo scolastico in via del Fiume dove già adesso c’è la scuola materna “La Coccinella“, trasferendoci anche le aule della primaria e liberando così l’ex centro sociale “L’Argine“".

Un altro tassello che sta molto a cuore agli abitanti di Bonelle è quello delle richieste avanzate con una petizione, presentata dai residenti nel settembre scorso, sulla pericolosità delle strade della zona: su questo fronte, secondo quanto riportato sempre dal Comitato, sono stati descritti i lavori che farà Publiacqua, fra l’intersezione di via Montalbano con la variante e fino alla rotonda de La Vergine, andando a sostituire le tubazioni dell’acquedotto e successiva riasfaltatura. Un maxi-cantiere che partirà a giugno, finite le scuole, e andrà avanti in quattro specifici lotti: in questo caso dovranno essere studiate forme adeguate di viabilità alternativa. L’ultimo punto, come già da noi anticipato, è l’asfaltatura di via del Casello che dovrebbe prendere il via domani per concludersi entro giovedì, arrivando così alla riapertura al traffico.

Saverio Melegari