Cutigliano: una panchina rossa gigante a 1.300 metri di altezza

Cutigliano (Pistoia), 23 novembre 2023 – Una panchina gigante di colore rosso sulle pendici che sovrastano Cutigliano, a 1.300 metri di altezza e una fiaccolata diffusa negli agriturismi della regione per ricordare tutte le donne uccise.

Sono le iniziative messe in campo da Donne Impresa Coldiretti Toscana e Terranostra Toscana, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne istituita dall’Onu che ricorre il 25 novembre.

La doppia iniziativa è in programma sabato 25 novembre alle 10.30 all’agriturismo “Le Roncacce” ad Abetone Cutigliano in località Il Melo (via del Paradiso, 67). Alle iniziative parteciperanno la Responsabile Donne Impresa Coldiretti Toscana, Michela Nieri, il presidente di Terranostra Pistoia, Giuseppe Corsini, le autorità politico-istituzionali e l’imprenditrice agrituristica Francesca Buonagurelli, membro del direttivo del Centro Antiviolenza “Non ti scordar di te della Valle del Serchio” e membro del consiglio di Terranostra.

“Non solo simbolo, le panchine rosse sono un mezzo per arrivare alle donne. – spiega Coldiretti Donne Impresa -. I Centri AntiViolenza (Cav) ci appongono una targa con numeri di telefono, mail e altre informazioni perché le donne in difficoltà o parenti o amici, possano contattarli. Un piccolo gesto, ma molto efficace. Ad ogni nuova panchina rossa posizionata seguono numerosi nuovi contatti ai CAV da parte di donne in difficoltà”.

Accanto alla panchina oversize, creata dall’impresa agricola “Le Roncacce” utilizzando un albero caduto in seguito al maltempo, sarà posizionata una scarpetta rossa, altro simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

La scarpetta è stata realizzata “modellando” le radici dello stesso albero da cui è stata ricavata la panchina. La capillarità degli agriturismi, presenti nel 97% dei comuni, dalla costa alla zona più remota della Toscana, è un formidabile strumento di promozione turistica ed anche di comunicazione universale per arrivare non solo ai turisti, soprattutto ai cittadini. Per sostenere la campagna di sensibilizzazione e lanciare un messaggio di vicinanza e speranza a tutte le donne che non sono ancora riuscite ad uscire da abusi e soprusi, gli agriturismi di Terranostra Coldiretti saranno protagonisti della loro prima fiaccolata contro la violenza sulle donne. Una candela sarà accesa e posizionata all’esterno delle strutture o negli ambienti comuni così da essere ben visibile agli ospiti e ai cittadini richiamando l’attenzione nei confronti di quella che è una vera emergenza sociale con un femminicidio ogni tre giorni. A dare il via alla fiaccolata sarà la candela della panchina gigante di Cutigliano che sarà accesa durante l’inaugurazione.