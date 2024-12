"Curiosando", mercatini di Natale. Le strade del borgo vestite a festa

Nelle festività natalizie, sono due i mercatini di Natale in programma a Borgo a Buggiano, le due domeniche 15 e 29 dicembre, in corso Indipendenza e nelle strade collegate. Le manifestazioni sono promosse dal comitato "Vivi il Borgo", prodotte dall’associazione culturale Pinocchio 3000 con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Una cinquantina di bancarelle addobbate per la festa saranno collocate in centro, esponendo oggetti curiosi, cercando di dare nuova vita a tante cose troppo frettolosamente messe da parte. Antiquariato, artigianato, modernariato e vintage richiameranno appassionati da ogni parte, in cerca del pezzo unico per arricchire la propria collezione o di idee originali per un regalo.

Mobili e soprammobili, oggettistica, abbigliamento, accessori, giocattoli, modellini e tanto altro ancora daranno vita a due edizioni di una manifestazione che ha sempre suscitato interesse; le due le edizioni di Curiosando e Riciclando saranno arricchite da ‘1924/2024: un secolo di storia della radio-dalla passione di un genio, al suo ruolo sociale’, mostra di radio d’epoca allestita nelle sale ex Michi, in Corso Indipendenza. Sarà possibile visitare gratuitamente l’esposizione dei modelli che hanno caratterizzato più epoche, dalle radio a galena a quelle a transistor. La mostra sarà visitabile fino al 19 gennaio. E poi, negozi aperti, animazione con musica e frittelle della pasticceria Giovannini, iniziative promosse dalle associazioni di volontariato, spazio per i bambini con pony e cavalli e l’animazione loro dedicata, la visita di Babbo Natale accompagnato dagli Elfi.

La manifestazione potrà essere arricchita dalla visita alle chiese di San Pietro Apostolo e Santa Marta, negli orari non dedicati alle funzioni religiose. Potenziata l’offerta gastronomica, con uno spazio per i truck dello street food; gli stalli di sosta saranno gratuiti su tutto il territorio comunale. Per info, chiamare lo 0572 1913547. ec